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США обвинили Россию в нарушении зерновой сделки

19:22
  • четверг
  • 06 июля 2023

Вашингтон требует продления соглашения

Американские власти придерживаются прежней позиции относительно продления зерновой сделки. Такое заявление в четверг, 6 июля, сделал Госдепартамент США.
МИД Турции выступил за продление зерновой сделки

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что "Россия должна соблюдать и продлить Черноморскую зерновую инициативу".

При этом Госдеп обвинил Россию в якобы имевших место нарушениях условий сделки и задержках с отправкой зерна, хотя никаких конкретных доказательств не привел, сообщает РИА Новости.

Ранее российское Министерство иностранных дел прокомментировало исполнение Западом системных задач, которые Москва ставила условием продления зерновой сделки. В частности, Россельхозбанк по-прежнему не подключен к системе SWIFT, а схема по созданию "дочки" банка, которая могла бы пользоваться этой системой, "заведомо непроходная".

Глава МИД Сергей Лавров указывал, что у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской инициативы, отсутствуют доводы в ее пользу. По словам Лаврова, в части украинского зерна сделка давно превратилась из гуманитарной в коммерческую.

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