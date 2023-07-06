Появились новые детали о возможной поставке США Киеву кассетных боеприпасов

Источники анонсировали соответствующее объявление Вашингтона

Администрация Соединенных Штатов объявит в пятницу, 7 июля, об очередном пакете военной помощи Украине, который, как ожидается, будет включать кассетные боеприпасы. Об этом в четверг, 6 июля, рассказали осведомленные источники агентства Reuters.

Официальные комментарии от представителей американской и украинской сторон по этому поводу не поступали.

В июне заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер заявляла, что власти Соединенных Штатов считают, что кассетные боеприпасы пригодились бы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Она сослалась на военных аналитиков, которые якобы подтвердили, что кассетные боеприпасы "могут повлиять на ситуацию на поле боя и были бы эффективны, особенно против закрепившихся российских позиций".

При этом пока неясно, как Вашингтон планирует обойти законодательные ограничения на способность США передавать кассетные боеприпасы другим странам мира.

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