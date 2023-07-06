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Иран опроверг применение своих дронов на Украине

20:03
  • четверг
  • 06 июля 2023

Подобные обвинения много раз звучали с Запада

Утверждения о применении в боевых действиях на Украине беспилотных летательных аппаратов иранского производства не соответствуют действительности. Такое заявление сделал в четверг, 6 июля, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
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Выступая в Совете безопасности всемирной организации, иранский дипломат категорически отверг соответствующие утверждения, звучащие со стороны западных стран и из Киева, сообщает РИА Новости.

В июне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС Ирана дивизионным генералом Мохаммадом Багери. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки.

При этом Шойгу и Багери подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.

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