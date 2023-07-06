МИД России попенял Западу на реакцию на притеснение Киевом УПЦ

На Украине грубо нарушают права верующих

Весь мир наблюдает, как нарастает произвол в отношении прихожан, монахов и иерархов Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в четверг, 6 июля, заявил спецпредставитель МИД России Геннадий Аскальдович.

Дипломат отметил, что на Украине миряне и духовенство канонической церкви находятся под жестким прессингом, в их адрес звучат открытые угрозы физической расправы, многие из которых потом реализуются силами полиции и СБУ.

При этом реакция международного сообщества, к сожалению, оставляет желать лучшего. Хотя все громче продолжают звучать голоса многочисленных представителей религиозных и гражданских кругов о поддержке УПЦ и солидарности с ней, украинские власти упорно не хотят их слышать и продолжают свою преступную политику.

МИД призвал профильные международные правозащитные организации не на словах, а на деле выступить в защиту Украинской православной церкви, сообщается на официальном сайте ведомства.

Гонения на священнослужителей Украинской православной церкви начались еще осенью 2022 года. УПЦ тогда обвинили в пророссийской деятельности. В марте противостояние достигло пика: власти заявили о расторжении договора аренды с монахами лавры. Причем в одностороннем порядке, что абсолютно противоречит закону. От священнослужителей потребовали покинуть территорию заповедника. Правда, позже Министерство культуры все же разрешило священникам остаться. Но при условии, что те перейдут в раскольническую ПЦУ. Получив отказ, силовики начали рейдерские захваты храмов по всей Украине.

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