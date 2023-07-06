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Здание ресторанов "Пушкинъ" и "Турандот" вспыхнуло в Москве

20:20
  • четверг
  • 06 июля 2023

Причина ЧП пока неизвестна

Вечером четверг, 6 июля, на Тверской улице в столице произошел пожар. Как уточнили в городских экстренных службах, огонь охватил кровлю дома 26.

В этом здании размещены рестораны "Пушкинъ" и "Турандот", сообщает ТАСС.

Как отмечает Telegram-канал Shot, языки пламени вырываются из крыши, а густой черный дым виден за несколько километров.

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций работают на месте возгорания. Информации о пострадавших на данный момент нет. Причина возгорания неизвестна.

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Пожар в здании ресторанов "Пушкинъ" и "Турандот"
Пожар в здании ресторанов "Пушкинъ" и "Турандот"
Пожар в здании ресторанов "Пушкинъ" и "Турандот"
Пожар в здании ресторанов "Пушкинъ" и "Турандот"
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