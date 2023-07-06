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Посол Антонов пристыдил США за вбросы о якобы планах подрыва Россией ЗАЭС

21:00
  • четверг
  • 06 июля 2023

Это провокация и фейк, подчеркнул российский дипломат

Американские СМИ подыгрывают преступным замыслам украинских властей перед саммитом НАТО. Такое заявление сделал в четверг, 6 июля, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя публикации об угрозе подрыва Россией Запорожской АЭС (ЗАЭС).
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По словам посла, цель киевского режима — "использовать теракт, чтобы оклеветать Россию как "ядерного террориста".

Заявления о подготовке провокации в отношении контролируемой нами же атомной станции абсурдны, а соответствующие вбросы в американских СМИ лишь демонстрируют, что "цинизм, с которым местные журналисты освещают события на Украине, переходит грани разумного", цитирует Антонова РИА Новости.

Обстановка вокруг Запорожской атомной электростанции напряженная, велика угроза диверсий со стороны киевского режима, последствия которых могут быть катастрофичны, предупреждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Киев отключил Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством ЗАЭС, и одновременно начал пропагандистскую кампанию по обвинению России в минировании станции. Все это может являться маскировкой готовящейся украинским режимом провокации.

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