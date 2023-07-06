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Посол России в США: Киев стремится создать предлог для ввода войск НАТО

21:39
  • четверг
  • 06 июля 2023

Это грозит третьей мировой войной, предупредил дипломат

Западные союзники Украины должны осознавать, что Киев пытается создать предлог, чтобы добиться ввода на свою территорию военных государств — членов НАТО. Об этом предупредил в четверг, 6 июля, российский посол в США Анатолий Антонов.

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Единственное, чего может добиться этим украинский режим, по словам дипломата, это "перевести региональный конфликт на уровень третьей мировой войны".

Антонов усомнился в том, что "граждане США и Европы готовы идти стройными рядами в ад, в который затягивает планету правительство Зеленского", сообщает ТАСС.

Ранее в Москве указывали, что участие НАТО в конфликте на Украине, несмотря на опровержения Брюсселя, очевидно. Военный блок снабжает Киев вооружениями и военной техникой, натаскивает бойцов Вооруженных сил Украины, а также обещает Киеву членство в альянсе.

При этом бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявлял, что "группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе".

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