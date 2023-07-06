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Пожар на крыше здания с ресторанами "Пушкинъ" и "Турандот" потушен

21:11
  • четверг
  • 06 июля 2023

Огонь охватывал 40 квадратных метров

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на крыше здания на Тверском бульваре, в котором находятся рестораны "Кафе Пушкинъ" и "Турандот". Эту информацию подтвердили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составляла 40 квадратных метров. Справившись с огнем, спасатели провели проверку помещений.

При этом в пресс-службе компании Maison Dellos, которая владеет рестораном "Кафе Пушкинъ", заявили, что в самом развлекательном заведении пожара не было — горело соседнее здание. Тем не менее, ресторан закрыт для посетителей, сообщает РИА Новости.

Причина начала пожара пока неизвестна.

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Пожар в здании ресторанов "Пушкинъ" и "Турандот"
Пожар в здании ресторанов "Пушкинъ" и "Турандот"
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