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Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow

22:15
  • четверг
  • 06 июля 2023

Ее передали специалистам

Российские военные захватили на линии соприкосновения в зоне СВО практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow

Её уже передали профильным специалистам для изучения конструкции и начинки. Это позволит российскому ОПК найти максимально эффективные способы борьбы с этим видом оружия.

Чтобы доставить боеприпас в тыл, бойцам пришлось сильно рисковать и даже принять бой - на ракете установлен GPS-маячок, и, хотя его блокировали, противник все равно предпринял попытку перехватить в дороге машину с трофеем.

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Британская ракета Storm Shadow
Британская ракета Storm Shadow
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