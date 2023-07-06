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Главком ВСУ вновь отчитался перед США о ходе контрнаступления

22:01
  • четверг
  • 06 июля 2023

Залужный уверяет, что все идет по плану

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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По словам Залужного, он проинформировал американского коллегу об оперативной обстановке на фронте, при этом заверив его, что "ситуация развивается согласно плану", сообщает ТАСС.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что пока слишком рано говорить о каких-либо крупных достижениях в зоне боевых действий. Он также добавил, что результаты украинского контрнаступления напрямую зависят от финансовой и военной помощи Запада.

Отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер выражал мнение, что единственный шанс Украины — это вмешательство НАТО в боевые действия, "но это не шанс, потому что я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт".

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