Лавров указал на недопустимость политизации спорта

Россию отстранили от многих международных соревнований

Спорт должен оставаться вне политики, поскольку он сближает людей через естественное ощущение честного состязания. Об этом в четверг, 6 июля, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на торжественной церемонии старта международного ралли "Шелковый путь — 2023".

Дипломат подчеркнул, что спорт "обязан быть вне политики, как бы ни старались некоторые спортивные, околоспортивные деятели пытаться его политизировать", сообщает ТАСС.

После начала Россией спецоперации на Украине Запад попытался изолировать нашу страну в спорте, запретив россиянам участвовать в международных турнирах и лишив ее права принимать подобные соревнования. Однако Россия организует спортивные турниры, в которых принимают участие спортсмены из целого ряда дружественных государств.

При этом президент России Владимир Путин отмечал, что люди мира остаются вне политики.

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