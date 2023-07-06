Грузия отказалась от консультаций с высланным с Украины из-за Саакашвили послом

Эта ситуация резко обострила отношения между Тбилиси и Киевом

Официальный Тбилиси не собирается проводить консультации со своим послом на Украине, которого украинские власти выслали в Грузию с этой целью. Соответствующее заявление сделал в четверг, 6 июля, грузинский министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.

По его словам, посол уже покинул территорию Украины, он направляется в Грузию, но консультаций, как того требует Киев, не будет, сообщает ТАСС.

В Грузии Саакашвили вменяют разгон митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгром офиса телекомпании "Имеди" и растрату государственных средств. По двум уголовным делам он уже получил сроки заочно. Саакашвили является гражданином Украины и занимал в стране должность главы Одесской областной государственной администрации, поэтому Киев настаивает на его передаче украинским властям.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил украинскому МИД вызвать посла Грузии, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину для проведения консультаций со своей столицей. Со стороны официального Тбилиси это вызвало резкое недовольство, там обвинили Киев в обострении двусторонних отношений и указали на неприемлемость подобных шагов.

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