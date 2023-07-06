ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Грузия отказалась от консультаций с высланным с Украины из-за Саакашвили послом

22:46
  • четверг
  • 06 июля 2023

Эта ситуация резко обострила отношения между Тбилиси и Киевом

Официальный Тбилиси не собирается проводить консультации со своим послом на Украине, которого украинские власти выслали в Грузию с этой целью. Соответствующее заявление сделал в четверг, 6 июля, грузинский министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.
Зеленский велел выслать посла Грузии с Украины для консультаций

По его словам, посол уже покинул территорию Украины, он направляется в Грузию, но консультаций, как того требует Киев, не будет, сообщает ТАСС.

В Грузии Саакашвили вменяют разгон митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгром офиса телекомпании "Имеди" и растрату государственных средств. По двум уголовным делам он уже получил сроки заочно. Саакашвили является гражданином Украины и занимал в стране должность главы Одесской областной государственной администрации, поэтому Киев настаивает на его передаче украинским властям.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил украинскому МИД вызвать посла Грузии, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину для проведения консультаций со своей столицей. Со стороны официального Тбилиси это вызвало резкое недовольство, там обвинили Киев в обострении двусторонних отношений и указали на неприемлемость подобных шагов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.