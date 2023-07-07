ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог Ищенко: Запад помог Украине продержаться на год дольше

07:46
  • пятница
  • 07 июля 2023

Киев мобилизовал все, что мог

На фоне нарастающего в Киеве гражданского противостояния президент Зеленский отправился в очередное зарубежное турне. Первая остановка в Софии: там сегодня была подписана декларация о поддержке Болгарией членства Украины в НАТО.

Но насколько серьезны обещания, которые участники альянса дают Киеву? Как скажутся на позиции западных стран очевидные неудачи контрнаступления ВСУ? И каких реальных целей рассчитывает достичь Зеленский в ходе этих поездок?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил обозреватель международного информагентства "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. 

"Зеленский все время утверждает, что Запад мало помогает Украине. И он прав. Запад мало помогает. Давайте поставим себя на место Зеленского. Украина выступает как передовой отряд Запада в противостоянии с Россией. Украина мобилизовала все, что могла. У Украины почти уже не осталось мужского населения: большая часть убежала, меньшая часть погибла. А что сделал Запад? Он позволил Украине провоевать на год дольше, чем она изначально могла", - отметил эксперт.

Полный комментарий Ростислава Ищенко смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Флаг Украины и ЕС
Флаг Украины и ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.