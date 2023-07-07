Политолог Ищенко: Запад помог Украине продержаться на год дольше

Киев мобилизовал все, что мог

На фоне нарастающего в Киеве гражданского противостояния президент Зеленский отправился в очередное зарубежное турне. Первая остановка в Софии: там сегодня была подписана декларация о поддержке Болгарией членства Украины в НАТО.

Но насколько серьезны обещания, которые участники альянса дают Киеву? Как скажутся на позиции западных стран очевидные неудачи контрнаступления ВСУ? И каких реальных целей рассчитывает достичь Зеленский в ходе этих поездок?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил обозреватель международного информагентства "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Зеленский все время утверждает, что Запад мало помогает Украине. И он прав. Запад мало помогает. Давайте поставим себя на место Зеленского. Украина выступает как передовой отряд Запада в противостоянии с Россией. Украина мобилизовала все, что могла. У Украины почти уже не осталось мужского населения: большая часть убежала, меньшая часть погибла. А что сделал Запад? Он позволил Украине провоевать на год дольше, чем она изначально могла", - отметил эксперт.

Полный комментарий Ростислава Ищенко смотрите в видео

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