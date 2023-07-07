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В Забайкалье выпало более половины месячной нормы осадков

08:07
  • пятница
  • 07 июля 2023

Особо сложная ситуация в Ильинке

Сразу в нескольких российских регионах ликвидируют последствия мощного разгула стихии, сообщает "ТВ Центр".

После проливных дождей вышли из берегов реки в Иркутской области. Большая вода - в семи населенных пунктах, подтоплены более 400 участков, дороги и мосты. Десятки человек доставлены в пункты временного размещения. В Байкальске из трех многоквартирных домов эвакуированы около 60 жителей, 19 из них - дети. Для защиты микрорайона возведена дамба. В регион дополнительно направлен отряд МЧС. (

В Забайкалье за двое суток выпало более половины месячной нормы осадков. Особо сложная ситуация в Ильинке, после сильных дождей и прорыва дамбы село почти полностью ушло под воду. Людей перевезли в безопасное место. По данному факту прокуратура начала проверку.

После вчерашней непогоды приходит в себя Челябинск. За считанные минуты улицы города превратились в бурные реки, подтоплены дворы и первые этажи зданий. А в Приморье активно устраняют последствия циклона, пик которого пришелся на Уссурийск. Пока остается нарушенным сообщение с 9 населенными пунктами.

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