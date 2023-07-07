ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На позиции радикалов на краснолиманском направлении обрушился "минометный дождь"

08:09
  • пятница
  • 07 июля 2023

Били на расстояние более 10 километров

На краснолиманском направлении огневые позиции националистов уничтожили расчеты самоходок "Нона-СВК", рассказали в Минобороны.

Бойцы горного мотострелкового подразделения Центрального военного округа нанесли массированный удар из орудий калибра 120 миллиметров, обрушив "минометный дождь" из разных типов снарядов на укрепрайон радикалов. Били на расстояние более 10 километров

"По пехоте работаем, по блиндажам работаем, приходит задача - через 3-5 минут мы доезжаем. У нас там отработанные места. Приезжаем и сразу работаем", - рассказал командир взвода.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Установка 2С9 "Нона-С"
Установка 2С9 "Нона-С"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.