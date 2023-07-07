На позиции радикалов на краснолиманском направлении обрушился "минометный дождь"

Били на расстояние более 10 километров

На краснолиманском направлении огневые позиции националистов уничтожили расчеты самоходок "Нона-СВК", рассказали в Минобороны.

Бойцы горного мотострелкового подразделения Центрального военного округа нанесли массированный удар из орудий калибра 120 миллиметров, обрушив "минометный дождь" из разных типов снарядов на укрепрайон радикалов. Били на расстояние более 10 километров

"По пехоте работаем, по блиндажам работаем, приходит задача - через 3-5 минут мы доезжаем. У нас там отработанные места. Приезжаем и сразу работаем", - рассказал командир взвода.

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