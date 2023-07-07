На авдеевском направлении сбиты два украинских Су-25

А также - четыре крылатые ракеты Storm Shadow

На авдеевском направлении средства ПВО сбили два вражеских Су-25, четыре крылатые ракеты Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 15 беспилотников, сообщили в Минобороны.

Российским артиллеристам подвезли новые снаряды, позволяющие увеличить дальность стрельбы до 30 километров.

На купянском участке фронта по пунктам временной дислокации, живой силе и технике противника ударно отработала наша авиация, проведя восемь атак.

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