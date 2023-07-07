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Штурмовые подразделения ВДВ захватили опорные пункты боевиков

08:10
  • пятница
  • 07 июля 2023

"Крылатая пехота" уничтожила всех, кто пытался оказать сопротивление

В районе Кременной штурмовые подразделения ВДВ захватили опорные пункты боевиков, сообщили в Минобороны.

Сначала по радикалам десантники ударили из ствольной и реактивной артиллерии, затем - забросали вражеский наблюдательный пункт гранатами и ворвались в окопы неприятеля.

"Крылатая пехота" уничтожила всех, кто пытался оказать сопротивление, остальные радикалы, бросив оружие, бежали или сдались в плен.

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