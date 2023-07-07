"Крылатая пехота" уничтожила всех, кто пытался оказать сопротивление
В районе Кременной штурмовые подразделения ВДВ захватили опорные пункты боевиков, сообщили в Минобороны.
Сначала по радикалам десантники ударили из ствольной и реактивной артиллерии, затем - забросали вражеский наблюдательный пункт гранатами и ворвались в окопы неприятеля.
"Крылатая пехота" уничтожила всех, кто пытался оказать сопротивление, остальные радикалы, бросив оружие, бежали или сдались в плен.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"