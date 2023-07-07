На передовой наградили мотострелков

Группа разгромила превосходящее по численности формирование украинских боевиков
Прямо на передовой получили награды бойцы штурмового отряда мотострелков Центрального военного округа, отличившиеся в ходе спецоперации, сообщает "ТВ Центр".
Представитель командования вручил орден Мужества и медали "За отвагу". Группа разгромила превосходящее по численности формирование украинских боевиков, пять человек взяла в плен.
Неизвестных ночью обнаружили бойцы, которые доставляли боеприпасы. И вскоре выяснили, что это подразделение ВСУ.
"Двигаясь к нашему опорнику, не доходя где-то 50-60 метров, мы наткнулись на группу людей в лесу. Застали их врасплох, обезоружили. Группа из трех человек попыталась оказать сопротивление, командир хотел подорвать себя и нас - было применено табельное оружие. Все боевые задачи, которые на нас возлагались, мы выполнили", - рассказал один из бойцов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"