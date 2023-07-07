На передовой наградили мотострелков

Группа разгромила превосходящее по численности формирование украинских боевиков

Прямо на передовой получили награды бойцы штурмового отряда мотострелков Центрального военного округа, отличившиеся в ходе спецоперации, сообщает "ТВ Центр".

Представитель командования вручил орден Мужества и медали "За отвагу". Группа разгромила превосходящее по численности формирование украинских боевиков, пять человек взяла в плен.

Неизвестных ночью обнаружили бойцы, которые доставляли боеприпасы. И вскоре выяснили, что это подразделение ВСУ.

"Двигаясь к нашему опорнику, не доходя где-то 50-60 метров, мы наткнулись на группу людей в лесу. Застали их врасплох, обезоружили. Группа из трех человек попыталась оказать сопротивление, командир хотел подорвать себя и нас - было применено табельное оружие. Все боевые задачи, которые на нас возлагались, мы выполнили", - рассказал один из бойцов.

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