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Минобороны представило отличившихся в зоне СВО бойцов

08:13
  • пятница
  • 07 июля 2023

Младший сержант Эмиль Волгин принял бой с превосходящими силами радикалов

Минобороны России представило новых героев специальной военной операции.

Гвардии рядовой Александр Шматко под огнем противника сумел оперативно починить поврежденную штабную машину и наладить связь внутри противотанкового дивизиона, а также с вышестоящим командованием. Самоотверженные действия Шматко позволили уничтожить вражескую бронетехнику и остановить неприятеля.

Младший сержант Эмиль Волгин принял бой с превосходящими силами радикалов. Экипаж его танка практически вызвал огонь на себя и сражался одновременно с 9 танками ВСУ. Эмиль обеспечил прикрытие нашим подразделениям, которые смогли перегруппироваться и ударить по врагу.

Младший сержант Артур Устинов после атаки националистов на российский опорный пункт сумел оказать первую помощь раненым товарищам и перенес их в укрытие. А затем под непрекращающимся обстрелом противника спас жизнь еще одному тяжело раненому сослуживцу.

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