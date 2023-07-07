ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байдена снова "переклинило"

08:16
  • пятница
  • 07 июля 2023

Президент США вдруг начал пинать ногой трибуну

Президент США Джо Байден снова оказался в центре внимания мировых СМИ из-за своего нетривиального поведения, передает "ТВ Центр".

Перед выступлением в Южной Каролине глава Белого дома неожиданно повернулся к собравшимся спиной и начал пинать ногой трибуну. Сообщив, что она "не работает". Потом президент высказал странную мысль о том, что непременно стал бы выше ростом, если бы забрался на трибуну ногами. И только после этого Байден начал свою речь об экономических достижениях.

По его словам, ни одному лидеру в истории США не удавалось добиться таких успехов. И все благодаря его собственной экономической программе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.