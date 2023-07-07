Байдена снова "переклинило"

Президент США вдруг начал пинать ногой трибуну

Президент США Джо Байден снова оказался в центре внимания мировых СМИ из-за своего нетривиального поведения, передает "ТВ Центр".

Перед выступлением в Южной Каролине глава Белого дома неожиданно повернулся к собравшимся спиной и начал пинать ногой трибуну. Сообщив, что она "не работает". Потом президент высказал странную мысль о том, что непременно стал бы выше ростом, если бы забрался на трибуну ногами. И только после этого Байден начал свою речь об экономических достижениях.

По его словам, ни одному лидеру в истории США не удавалось добиться таких успехов. И все благодаря его собственной экономической программе.

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