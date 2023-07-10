Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Звезды открывают большие возможности

Овны

Ваша главная планета Марс сегодня меняет знак – перемещается из Льва в Деву. До 27 августа у вас есть время на похудение, спорт, переход на ЗОЖ и правильное питание.

Тельцы

У творческих представителей знака, спортсменов начинается период успеха, а у всех остальных – период активного отдыха. Отпуск получится ярким, веселым, романтическим и страстным!

Близнецы

У представителей знака, продающих или покупающих недвижимость, до конца лета ожидаются большие успехи. Все остальные смогут сделать ремонт, переехать или затеять стройку.

Раки

Вас ждет период активного общения в кругу близких и хороших знакомых. Это прекрасное время для отдыха в кругу родственников или поездок большой компанией.

Львы

Пока другие отдыхают, вы активно зарабатываете деньги. Торопитесь: 23 июля Венера в вашем знаке станет ретроградной и начнется затишье – вот тогда и отдохнете.

Девы

В ваш знак входит Марс, принося с собой большой поток энергии. До 27 августа он будет учить вас говорить "нет", смело заявлять о себе, открыто бороться за свои права.

Весы

Если вы планируете уйти в отпуск, выбирайте тихие, укромные места, где можно насладиться одиночеством. Если работаете, находите время на отдых в уединении.

Скорпионы

Марс будет помогать вам находить полезные знакомства, грамотно использовать социальные сети, рекламировать себя. Вы сможете изменить круг общения или свой имидж.

Стрельцы

У вас начинается период везения в учебе, путешествиях, изучении языков. Ну а если отдыхать, то только активно: реки, горы, сложные маршруты ждут вас с нетерпением!

Козероги

Пока ваш Плутон спорит с Меркурием, толку от переговоров и встреч не будет. Но с каждым днем сил будет прибавляться – до 27 августа вас ждет небывалый всплеск энергии!

Водолеи

Звезды открывают большие возможности перед представителями знака, желающими избавиться от страхов и внутренних проблем. А к концу августа многие успеют еще и роман закрутить!

Рыбы

Время для работы в паре наступает: в одиночку вы будете гораздо менее успешны. Используйте партнеров, союзников, учитесь договариваться.

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