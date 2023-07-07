Собянин рассказал, как устроен цифровой двойник Москвы

Цифровой двойник - это точная виртуальная 3D-копия города

"Цифровой двойник Москвы" — один из передовых проектов столицы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Цифровой двойник" - это точная виртуальная 3D-копия города, на которую нанесены все здания, инженерные и транспортные коммуникации.

"Современный город не может существовать без цифровой среды. Москва в этом плане - в числе мировых лидеров", - написал мэр.

По его словам, "Цифровой двойник" - это собственная разработка города. Она помогает планировать строительство жилых, промышленных и социальных объектов и следить за тем, как реализуются значимые городские проекты.

Для создания цифровой копии города были использованы более 12 миллионов фотографий Москвы. Каждый год снимки обновляются, чтобы поддерживать актуальность 3D-модели.

Кроме того, модель дополнят пять тысяч аналитических слоев с массивами данных по всем сферам жизни города, которые обновляются в режиме реального времени. Также в платформе находится архив панорам 13 тыс. км всей территории Москвы с 2013 года.

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