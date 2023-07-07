Собянин: Около тысячи пар поженятся в Москве в День семьи, любви и верности

Мэр поздравил с праздником

Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Днем семьи, любви и верности. Он отмечается 8 июля.

"Самый романтичный праздник лета. Многие влюбленные выбирают эту дату, чтобы создать семью. И нынешний год не исключение, в эту субботу в московские загсы и дворцы бракосочетания придут около тысячи пар", - написал Собянин на своем сайте.

Также мэр рассказал о том, что делает город для молодоженов. По его словам, в этом году был запущен уже пятый сезон проекта "Новые адреса счастья" - выездная регистрация брака в 30 с лишним локациях по всей Москве: от старинных усадеб до небоскребов "Москва-Сити". Кроме того, Грибоедовский ЗАГС с июня по сентябрь в выходные перейдет на круглосуточный режим работы. Также был капитально отремонтирован популярный Дворец бракосочетания №4 на ул. Бутырская. Завершился ремонт в Кутузовском и Шипиловском отделах ЗАГС, а в прошлом году открылся Дворец бракосочетания в Южном Бутово. Кроме того, расписаться можно в любом центре госуслуг "Мои документы".

Не забывают и о тех, кто прожил в браке уже много лет – 50, 55, 60, 65 и 70 лет. В годовщину свадьбы они могут заново пережить церемонии. Кроме того, к юбилею они могут оформить единовременную выплату.

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