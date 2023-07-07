Челябинскую область заселили назойливые мухи

Жители четырех деревень не могут спастись от насекомых ни на улице, ни дома

Мух столько, что собирают их здесь ведрами. Такой "богатый" урожай - в нескольких деревнях Челябинской области. И нашествие крылатых усиливается. Перепробовали разные средства - страдает все живое. Кроме мух. Рассадник паразитов, уверены местные жители, расположен в соседней птицефабрике. Отходы которой хранят прямо у жилых домов. На поля помета и слетаются полчища насекомых. Правда, на самом предприятии уверяют, что обрабатывают все по технологии. И никаких нарушений нет.

"Мы объехали все. Я показал им все поля, куда вываливается птичий помет. Особенно на птичьем пометохранилище, там ужасная картина", - рассказал Рамазан Абсалямов, глава Дербишевского сельского поселения.

Пробовали увеличить концентрацию ядов - не помогло. Полчища насекомых и не думают отступать. Впрочем, не собираются капитулировать и местные жители. Звонят на птицефабрику, написали коллективную жалобы в органы. В прокуратуре пообещали в ближайшее время нагрянуть на производство с внеплановой проверкой.

"Природоохранная прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и природоохранного законодательства. По итогам проверки при наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.

Ну а местные жители продолжают собирать вещественные доказательства. И очень надеются, что их хождение по мухам все-таки скоро закончится.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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