Российских десантников в зоне СВО поддерживает бронированная техника

Расчеты самоходных минометов "Нона-СВК" - одно из самых практичных средств

Леса на окраине Кременной. После массированного артобстрела за дело берутся штурмовые подразделения ВДВ. Один за одним захватывают опорные пункты ВСУ. Бойцы незаметно подбираются к позициям боевиков с разных сторон и окружают тех, кто еще может оказать сопротивление. Это резкий атакующий маневр после неудачного наступления националистов. Десантники сначала забрасывают гранатами наблюдательные пункты и, не теряя времени, врываются в окопы. Такая неожиданность застает неприятеля врасплох. Им приходится спасаться бегством, укрываться в блиндажах и так называемых лисьих норах. Но в итоге большинство выходит с поднятыми руками.

Российских десантников обязательно поддерживает бронированная техника. Расчеты самоходных минометов "Нона-СВК" - одно из самых практичных средств поддержки и нападения штурмовиков. Быстрая и крайне маневренная машина оснащена 120-миллиметровым орудием. Оно не случайно называется "дождь". Неприятеля буквально заливают огнем из осколочно-фугасных и реактивных снарядов. Причем понять, откуда ведется огонь, противник зачастую не в состоянии. Дальность стрельбы этого бронетранспортёра более 10 километров.

Этот отряд боевой машины – тоже стратегический ход российского командования. Весь экипаж - уроженцы республики Тыва. Переговоры ведут исключительно на родном наречье. Свой радиосигнал они даже не шифруют и не беспокоятся, что их команды и переговоры будут перехвачены. О чем идет речь, противник все равно не поймет.

Такая доблесть и профессионализм не остаются без внимания. Орденом Мужества и медалью "За отвагу" прямо на передовой командование награждает группу российских штурмовиков. На краснолиманском направлении они вшестером разгромили целое подразделение украинских военных и взяли в плен пять боевиков. Причем бой завязался под покровом ночи. Благодаря тактически верным решениям командира группы неприятель поверил в свое преимущество и в результате был разгромлен.

Еще один волнующий для бойца СВО момент. Специально для проходящего реабилитацию в военном госпитале имени Бурденко участника спецоперации организовали выездную церемонию бракосочетания прямо на территории больницы. Узнав о ранении возлюбленного, невеста приехала в медицинский центр, где пара и решила скрепить свой союз семейными узами.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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