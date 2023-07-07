От братии Киево-Печерской лавры требуют освободить еще два корпуса

Накануне украинские чиновники уже опечатали три здания

До понедельника, 10 июля, монахам канонической УПЦ настоятельно требуется освободить еще два корпуса Киево-Печерской Лавры. Постановление озвучил украинский Минкульт. Предлог все тот же - нанесение мифического ущерба имуществу. В канонической церкви подобное называют совсем другими словами: самоуправство и беззаконие.

Международное сообщество уже привычно закрывает глаза на весь произвол, который творит официальный Киев. С призывами защитить УПЦ выступил российский МИД.

"Поражает размах беззакония, охватившего Украину. Миряне и духовенство канонической церкви находятся под жёстким прессингом, в их адрес звучат открытые угрозы физической расправы, многие из которых потом реализуются силами полиции и СБУ. Киевский режим и его приспешники в лице раскольников из т.н. Православной церкви Украины, осуществляющие эти притеснения, идут на грубые нарушения даже собственного законодательства. Решительно осуждаем глумление киевского режима над православными святынями и его стремление уничтожить крупнейшую конфессию в стране. Призываем профильные международные правозащитные организации не на словах, а на деле выступить в защиту Украинской православной церкви", - говорится в заявлении ведомства.

Впрочем, напряженность на религиозной почве как раз выгодна первой скрипке украинского конфликта - Соединенным Штатам. Комиссия США по международной религиозной свободе в который раз выступила с антироссийскими докладами.

В нашем посольстве в Вашингтоне призвали Белый дом прекратить использовать тему вероисповедания в контексте отношений Москвы и Киева: "Кощунственность выдвинутых против нашей страны обвинений очевидна. Помимо перечисления избитых тезисов американцы довели русофобские лозунги до крайности. Указали, будто бы Россия начала специальную военную операцию на Украине под лозунгами борьбы с сатанизмом. При этом здесь упорно игнорируют ущемление киевским режимом прав верующих и гонения на послушников Киево-Печерской лавры. Предпочитают на замечать репрессии правительства Зеленского против канонической Украинской православной церкви".

Не очень понятно, какая судьба ожидает в дальнейшем опечатанные корпуса лавры. Варианты звучат самые разные: от госпиталя для солдат ВСУ до выставки народных художественных промыслов. Монахов насильно принуждают присоединиться к Православной церкви Украины, искусственно созданной в 2018 году. Впрочем, священнослужители не собираются предавать веру. Их готовы приютить неравнодушные киевские прихожане.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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