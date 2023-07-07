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В Приморский край продолжает прибывать вода

11:38
  • пятница
  • 07 июля 2023

В Уссурийске объявлен режим ЧС

Весь урожай на 15 сотках уже не спасти. Вода начала подходить накануне вечером, а утром двор Валентины Колотевой уже был полностью затоплен. На второй этаж стали быстро поднимать домашних животных, технику. Да и сами пока будут жить наверху.
В Приморском крае ликвидируют последствия мощного циклона

В этом частном доме сотрудникам МЧС пришлось даже эвакуировать жителей: женщину с 11-месячным ребенком. Двор затопило быстро, и выбраться самостоятельно они уже не могли.

Непродолжительные, но сильные дожди быстро наполнили реки в Уссурийске. Сейчас осадки хоть и прекратились, но вода продолжает прибывать. В городе объявлен режим ЧС. Жители спешно вывозят из гаражей машины и все имущество. Некоторые сразу складывают все в лодку. Другие поднимают повыше.

Спасатели откачивают воду насосами. Из мешков с песком делают преграды, чтобы сдержать потоки. Вода подходит к детскому саду. Родители экстренно забирают детей.

Дамба в микрорайоне "7 ветров", которая и должна защищать от разлива реки, сейчас на реконструкции. Вода прорвала насыпь и потоком хлынула к домам. По словам местных властей, подрядчик из-за погодных условий не уложился в сроки ремонта. 

По словам синоптиков, циклон покинул территорию края. Но оставил после себя немало последствий. До сих пор отрезанны от сообщения девять населенных пунктов. На 15 дорогах края наблюдаются переливы рек. Режим ЧС введен в трех районах Приморья. 

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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