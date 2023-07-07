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Собянин: Завершено строительство детского сада в Ховрино

10:22
  • пятница
  • 07 июля 2023

В него будут ходить 200 детей

Завершено строительство детского сада на ул. Левобережная в Ховрино. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В него будут ходить 200 малышей.

"Сделали современные группы, музыкальный зал со сценой, комнаты для развивающих занятий, кабинеты логопеда, психолога и медицинский", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
 
Ранее на ул. Зеленоградская в Ховрино начала работать детская поликлиника по новому московскому стандарту. В медучреждении размещено все необходимое оборудование для современной диагностики и лечения. Также построена школа на 1100 учеников и два детских сада на Волоколамском шоссе. Кроме того, готовится к вводу еще одно дошкольное учреждение со спортивно-оздоровительным уклоном.

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