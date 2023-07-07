ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ задержала взорвавшего железную дорогу в Крыму россиянина

10:19
  • пятница
  • 07 июля 2023

Он во всем сознался

ФСБ задержала 25-летнего россиянина, который причастен к подрыву железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе Крыма.

Как рассказали в ведомстве, житель Симферополя в феврале 2022 года после начала СВО выехал в Одессу, где его завербовали сотрудники ГУР Минобороны Украины. Там он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым.

По заданию ГУР 23 февраля мужчина совершил подрыв железнодорожного полотна на перегоне "Чистенькое-Почтовое" в Бахчисарайском районе с использованием самодельного взрывного устройства.

Задержанный уже дал признательные показания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ФСБ России
ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.