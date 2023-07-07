ФСБ задержала взорвавшего железную дорогу в Крыму россиянина

Он во всем сознался

ФСБ задержала 25-летнего россиянина, который причастен к подрыву железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе Крыма.

Как рассказали в ведомстве, житель Симферополя в феврале 2022 года после начала СВО выехал в Одессу, где его завербовали сотрудники ГУР Минобороны Украины. Там он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым.

По заданию ГУР 23 февраля мужчина совершил подрыв железнодорожного полотна на перегоне "Чистенькое-Почтовое" в Бахчисарайском районе с использованием самодельного взрывного устройства.

Задержанный уже дал признательные показания.

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