Нажитое в сожительстве имущество могут признать совместной собственностью

Инициативу проявили депутаты ЛДПР

В ЛДПР предложили признать нажитое в сожительстве имущество совместной собственностью.

С такой инициативой выступили депутаты партии во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким, передает ТАСС.

Парламентарии хотят внести на рассмотрение законопроект, вносящий поправки в Семейный кодекс. Поправки, в частности, предусматривают признание совместной собственностью имущества, нажитого в "гражданском браке", при определенных условиях – факт совместной жизни, наличие общего хозяйства и общего несовершеннолетнего ребенка.

Как ожидается, документ защитит права мужчины и женщины, которые еще не вступили в брак, но уже успели обзавестись ребенком и нажить имущество.

"Живут мужчина и женщина, все у них нормально. Потом наступает разлад. Мужчина остается с имуществом, если оно покупалось на его имя, а женщина с детьми отправляется "на улицу", - объяснил Слуцкий.

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