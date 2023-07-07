Россиянам рекомендовали привиться против менингококковой инфекции

В стране отмечен рост заболеваемости

Роспотребнадзор рекомендовал привиться против менингококковой инфекции.

Об этом ТАСС сообщила руководитель Референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева.

Прививка от менингококковой инфекции не входит в перечень обязательных, однако ее следует делать по эпидемическим показаниям. В России разработаны несколько вакцин против менингококковой инфекции.

"Отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и менингококковой, так что стоит привиться и защитить себя", - сообщила Королева.

Ранее сообщалось, что у восьми сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию, двое скончались. Риска заражения менингококковой инфекцией через посылки с Ozon нет, отметили в Роспотребнадзоре.

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