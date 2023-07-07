Кто забыл кокаин в Белом доме? Букмекеры принимают ставки

Американцы же тем временем начали уставать от пожилых президентов

Эти гастроли Владимира Зеленского не задались с самого начала. В Софию президенту такой независимой Украины вновь пришлось добираться с позором. Под чужим флагом - на лайнере правительства Болгарии. А сразу по прилету его предали анафеме. Разъяренный священник бросился наперерез кортежу. В комментариях к новостям об одиозном госте болгары не скупились на гневные отзывы. Самый ужасный день в истории нашей республики, пишут они.

Тот редкий случай, когда европейский лидер солидарен со своим народом. Чуть более дипломатично, чем граждане, но не менее твердо президент Болгарии дал понять не знающему элементарного дресс-кода гостю: со своим уставом в наш монастырь не надо. Тот попытался раскритиковать принимающую сторону за использование слова "конфликт" вместо "война" и нежелание давать оружие.

Зеленский очень старательно и эмоционально отыгрывал роль защитника всея Европы. За чужой, разумеется, счет. Но резюме президента Болгарии Румена Радева: не верю.

"Я не согласен с предоставлением боеприпасов, особенно из резервов болгарской армии. Продолжаю утверждать. что у этого конфликта нет военного решения. Мы хотели бы больше слышать слово "мир", - заявил он.

Из Болгарии Зеленский уехал несолоно хлебавши. В Брюсселе одно из его представлений и вовсе отменили. 17 июля в бельгийской столице стартует совместный саммит ЕС и сообщества латиноамериканских и карибских государств. Власти этих стран выступили с совместным заявлением - финита ля комедия. Изначально высланное Зеленскому приглашение от Испании аннулировали, все украинские тезисы из итогового коммюнике саммита удалили.

Утешение артист бродячего цирка нашел в объятиях президента Чехии. Футболку, в которой был в Болгарии, судя по всему, так и не сменил. Но образ сироты казанской неплохо помогает опустошать карманы европейцев. Далеко не самая богатая Прага уже раскошелилась почти на 2 миллиарда долларов. Обещает не бросать и дальше и тянуть за уши в НАТО. Осталось только убедить в необходимости принятия Украины в альянс еще треть его членов, которые категорически против. И в этом тоже Зеленский обвинил Россию. Слышать мнение государств, у которых Украина и он сам на содержании, категорически не желает.

Без принятия в НАТО, уверяет Зеленский, воевать до последнего украинца не получится. А еще без способных поражать большие площади запрещенных кассетных боеприпасов. Вашингтон придумал очередную морковку для Киева. Теперь якобы обсуждают - давать или не давать.

"В случае, если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях. Но пока анонсировать нечего", - сказал Патрик Райдер, официальный представитель Пентагона.

Заявления такие, что впору делать ставки: поставят - не поставят. Как и в случае с истребителями. В американских медиа появилась тема погорячее Украины: куда выведет белая дорожка в Белом доме? Букмекерские конторы в США начали принимать ставки на то, кто окажется владельцем найденного в западном крыле кокаина. С большим отрывом лидирует Байден-младший. Под воздействием чего постоянно находится старший - неизвестно. Ясно одно - с ним явно что-то не так. Ни с того ни с сего во время выступления президент отпинал трибуну.

Проведенный опрос показал: почти половина американцев предпочли бы президента помоложе, не страше 60. Четверть согласились накинуть еще с десяток лет. Но вот беда: оба главных кандидата на главный пост в стране никак не соответствуют. Байдену - уже 80. Трампу - 77. И к моменту выборов они станут еще на год старше.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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