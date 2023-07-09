Много работает и одна воспитывает троих детей: как живет звезда "Глухаря" Мария Болтнева

Актриса не планирует заводить еще детей

Актриса Мария Болтнева 10 лет выдерживает правило "трёх С": спортивная, стройная, строгая. Иначе с тройняшками одной не выжить.

— Я любой забор до сих пор могу перепрыгнуть.

Она умеет и в футбол сыграть, и с английским помочь, и приём карате показать, если надо.

— Это Андрюша. У него карате - первое место.

— Мама, мам...

— Я о каждом расскажу...

Три мальчика появились на свет в 2011 году. Тогда Мария только закончила сниматься в сверхпопулярном "Глухаре", и все таблоиды писали: "Звезда сериала хоть и родила тройню, но осталась одна". С актёром Георгием Лежавой они познакомились на театральной вечеринке. Слово за слово, и в один миг сибирская девчонка Маша и грузинский парень Гога решили, что будут жить вместе. Через некоторое время Мария поняла: она станет мамой. Но то, что выяснилось на УЗИ, повергло будущих родителей в шок.

"Долго-долго длилось это УЗИ. Мне вдруг врач УЗИ, старый дедушка, говорит: "Ну, у вас, наверное, было многоплодие в роду". - "Ничего себе! Я тройню выношу?! Фух, вот это да!" Знаете, такое было ощущение, как лотерейный билет вытащила, у меня было такое первое ощущение", - говорит Болтнева.

На радостях будущий отец тройняшек сразу сделал Марии предложение, а она взяла и отказала.

"Я никогда не иду на компромисс. Я очень ценю честность и свободу. Поэтому цели одни, а вот этого вот не оказалось. И я честно сказала, что вот такая ситуация, но я не вижу с тобой своей жизни", - говорит Болтнева.

В их паре каждый стоял на своём, и молодая мать в итоге решила растить детей одна.

"Все вокруг говорили о том, что я сошла с ума. Я понимала, что если я буду находиться каждый день в стрессе, в скандалах, в спорах, в неподходящей какой-то конфигурации со своим партнёром, и вместо того, чтобы кинуть все силы на детей, на ребёнка, ты ещё часть этих сил резервируешь и кидаешь на разборки после укладки, я понимала, что это будет невозможно для меня", - рассуждает актриса.

Мария - дочка известного советского актёра Андрея Болтнева, одинаково правдоподобно сыгравшего предателя Кротова в телеэпопее "Противостояние" и бескомпромиссного начальника уголовного розыска Унчанска Ивана Лапшина.

В фильме Иван Лапшин, бывший участник войны, жил скромно, любил актрису местного театра и снимал койко-место у старухи Патрикеевны. Андрей Болтнев отчасти повторил судьбу своего героя. Самородок из новосибирского театра по приглашению приехал в Москву, работал и жил на разрыв. В 49-ть он умер в театральном общежитии - инсульт во сне. Единственной дочери Болтнев оставил только громкое имя.

"Всё-таки ярлык дочери Болтнева, не надо кривить душой, он помогал. Везде, куда бы я ни пришла, через какое-то время: "А вы не дочка ли Болтнева? А вы та самая дочь Болтнева? Ой, а я с вашим папой..." Дальше начинается, как они бухали с папой", - рассказывает Болтнева.

Сейчас Мария вспоминает: когда отец звонил домой, все ходили на цыпочках и многозначительно повторяли: "Москва на проводе". Тогда же юная Маша и решила: поеду в столицу.

"Если почитать мои дневники детские, то там исписано всё: "В Москву, в Москву, в Москву". Будто я прямо чеховская какая-то героиня. И Москва - это было... Это был как некий кумир в нашей семье. Достичь Москвы как отец, который уехал и прославляет нашу фамилию, нашу семью. Поэтому Москва всегда была чем-то, как Эверест покорить. Понимаете, такая аналогия", - вспоминает актриса.

В Москве карьера складывалась непросто. Чтобы как-то выжить, Маша работала детским аниматором. Именно тогда поняла, что уже готова к материнству.

"Лет с 25, даже раньше, у меня какая-то проснулась тяга к материнству. Я приходила к подругам, играла с их детьми и занималась: буквы, ещё что-то. И я поняла, что мне это нравится, что я в этом испытываю огромное удовольствие. Более того, надо сказать, что первые 10 лет жизни в Москве - это безденежье тотальное. Потом "Глухарь" появился, но это безденежье тотальное, поэтому это анимация всех видов. Каждый праздник - это проведение всяческих детских мероприятий", - говорит Мария.

Встретившись с Георгием, они быстро выяснили, что у них не только общая профессия, но и общие интересы в детях. Но когда мальчишки появились на свет, всё пошло наперекосяк. И только через три года Маша поняла: им суждено быть вместе.

"Прошло года три, наверное, мы поддерживали дружбу, и как-то всё снова закрутилось и завертелось. Тут уже я, мол, давай, давай, давай. А он всё, он дождался этого момента и женился на другой девушке", - рассказывает актриса.

В новой семье у Георгия Лежавы родилась дочка. У Марии тоже всё устаканилось, есть своё жильё - двухкомнатная квартира в 100 квадратов на севере Москвы.

С первоначальным взносом помог театр. Теперь, как и многие, платит ипотеку, кредит на 30 лет. Сорок тысяч на няню, - она с ними с рождения, сорок - на ипотеку, плюс питание, вот и приходится сниматься одновременно в пяти проектах.

"Ну они радуются только, потому что я приезжаю, они такие: "Давай, давай. Сколько, сколько, сколько? Нормальная "котлета". Тим, иди сюда!" Я говорю: "Руки, руки, руки! Порвёшь". - "Чш-ш, чш-ш, я заработал". И начинает считать. Короче, у них вот это вот... Не знаю, правильно я делаю или нет, но мне кажется, что да. Они должны видеть, что человек уехал, работал, что-то делал и принёс домой котлету бабла", - шутит она.

Мальчикам в ноябре исполнится 12 лет. Платон играет на трубе, Тимофей - на барабанах, у Андрея вообще есть особый дар.

"Он может уговорить любого человека. Я не знаю как, это дар. Он меня просто тупо развёл в пандемию. Да, мы сидели, было скучно, и он меня просто развёл своим нытьём ежедневным. В результате появилась Моня, кокерша, шикарная совершенно, добрейшая, классная, любвеобильная собака. Но Андрюша, к сожалению, лишь доказывает, что верить мужскому, тем более детскому слову, нельзя. Он у нас сейчас гуляет из-под палки и так далее", - смеется актриса.

Этой осенью Марии Болтневой исполнится 40. У неё есть любимый человек. Детям его не представляет. Говорит, вот начнётся у них своя личная жизнь, тогда и она подумает о замужестве. Одно Мария знает точно: больше никаких детей.

— Категорически нет. Нет, нет, категорически. Я хочу жить для себя дальше.

По материалам программы "Хватит слухов".

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