Чехия поставит Киеву авиасимуляторы

Прага является одним из самых активных поставщиков помощи Украине

Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы, а также авиасимуляторы.

Об этом в пятницу, 7 июля, заявил премьер-министр страны Петр Фиала по итогам встречи с Владимиром Зеленским, передает РИА Новости. Авиасимуляторы позволят обучать пилотов для F-16 прямо на Украине.

Фиала добавил, что Украина может рассчитывать на поддержку Евросоюза. Чехия является одним из самых активных поставщиков военной технике Украине.

Накануне Зеленский прилетел в Прагу и анонсировал переговоры с президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, членами парламента и представителями СМИ.

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