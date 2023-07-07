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Bild: Контрнаступление становится все труднее для ВСУ

12:05
  • пятница
  • 07 июля 2023

Беспилотники ВС России активно уничтожают украинские позиции

Успех контрнаступления ВСУ невозможен из-за значительного превосходства российского вооружения над аналогами из НАТО. Об этом в статье для немецкого издания Bild написали журналисты Пол Ронцхаймер, Вадим Моисенко и Гиоргос Мутафис.

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Авторы статьи подчеркнули, что уже на протяжении нескольких месяцев украинские военные формирования испытывают нехватку тяжелого вооружения и боеприпасов. При этом журналисты отметили, что за время проведения СВО абсолютное большинство военных экспертов и аналитиков убедились в превосходстве ВС России.

По словам украинских солдат, активное использование беспилотников позволило российской армии не только значительно усложнить продвижение ВСУ на отдельных направлениях контрнаступления, но и уничтожить большую часть украинской бронетехники. 

Ранее в издании The Wall Street Journal сообщили, что у американской армии не хватит запасов высокоточного оружия для прямого противостояния с Россией или Китаем.  

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