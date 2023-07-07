ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Урале 10 подростков отравились алкоголем

11:36
  • пятница
  • 07 июля 2023

Они смешали пиво, водку и коньяк

В Свердловской области 10 подростков госпитализированы после употребления алкоголя.

Состояние детей удовлетворительное, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. "При полной нормализации состояния дети будут выписаны домой", - отметили врачи. 

Инцидент произошел на берегу пруда в поселке Пильная недалеко от Первоуральска. Как сообщает местный портал E1.RU, компания детей 13-14 лет пили коктейль из пива, водки и коньяка.

"Смешали, перебрали дозу и потом им стало плохо. Выпивку приобретали в обычном магазине", - рассказал местный житель.  

Как сообщила прокуратура Свердловской области, алкоголь для несовершеннолетних приобрела их 20-летняя знакомая.

Ранее в России произошло массовое отравление напитком "Мистер Сидр". По последним данным, число пострадавших превысило 100 человек, из них 36 скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.