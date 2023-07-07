На Урале 10 подростков отравились алкоголем

Они смешали пиво, водку и коньяк

В Свердловской области 10 подростков госпитализированы после употребления алкоголя.

Состояние детей удовлетворительное, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. "При полной нормализации состояния дети будут выписаны домой", - отметили врачи.

Инцидент произошел на берегу пруда в поселке Пильная недалеко от Первоуральска. Как сообщает местный портал E1.RU, компания детей 13-14 лет пили коктейль из пива, водки и коньяка.

"Смешали, перебрали дозу и потом им стало плохо. Выпивку приобретали в обычном магазине", - рассказал местный житель.

Как сообщила прокуратура Свердловской области, алкоголь для несовершеннолетних приобрела их 20-летняя знакомая.

Ранее в России произошло массовое отравление напитком "Мистер Сидр". По последним данным, число пострадавших превысило 100 человек, из них 36 скончались.

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