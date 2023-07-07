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Россия продвинулась на авдеевском и марьинском направлениях

12:04
  • пятница
  • 07 июля 2023

ВСУ не могут прорвать оборону

В ДНР сообщили о продвижении российской армии на авдеевском и марьинском направлениях.
На авдеевском направлении сбиты два украинских Су-25

Оборона дает свои положительные результаты, сообщил ТАСС советник врио главы республики Ян Гагин.

"Вооруженные силы Украины теряют десятки единиц личного состава и технику, разбиваясь о нашу оборону", - рассказал советник Дениса Пушилина.

Ранее власти ДНР заявили, что ВСУ начали третью волну контрнаступления перед саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Киев хочет показать результат перед Западом, но терпит неудачу - войска не могут прорвать ни одну российскую линию обороны.

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