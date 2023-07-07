Повышение ставок приведет к уничтожению режима Зеленского

Попытка президента Украины Владимира Зеленского поднять ставки в противостоянии с Россией является глупой ошибкой, которая в перспективе приведет ВСУ к сокрушительному поражению. Об этом в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Любой игрок в Вегасе скажет вам, что, когда вы проигрываете, самая большая ошибка - это продолжать увеличивать ставку. Зачем повышать ставку, когда вам откровенно не везет?" – заявил Макгрегор.

При этом экс-полковник США подчеркнул, что регулярные поставки тяжелого и высокоточного вооружения на Украину приведут не только к сокрушительному поражению ВСУ, но к полному уничтожению киевского режима.

Ранее отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что НАТО не вступит в открытую конфронтацию с Россией для спасения провального контрнаступления Украины. По его словам, причина беспомощности альянса в потенциальном противостоянии с Россией заключается в отсутствии необходимо количества оружия и боеприпасов.

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