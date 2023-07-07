Сергей Собянин рассказал о ключевых экологических проектах юго-востока Москвы

Рекультивированы две больших свалки

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем персональном блоге, что на юго-востоке столицы в последние годы реализован ряд масштабных проектов, которые радикально улучшили экологию Московского региона.

В частности, по словам главы города, рекультивированы две больших свалки.

"Одна из самых знаменитых была рядом в Московской области. Надеюсь, таких выбросов больше не делает. В Люберецкие очистные сооружения мы вложили денег больше, чем было вложено в советское время. Заново все построили, заканчиваем вот в эти месяцы. Я думаю, что там тоже значительно будет меньше запаха. Очистные сооружения огромные, половину Москвы обслуживают", - уточнил мэр.

Он указал также, что Юго-Восточный административный округ всегда был непростым с точки зрения экологии.

"В Печатниках тоже активно работали, закрыли колпаками эти сооружения, сделали ряд реконструкций действующих очистных сооружений, установок и так далее. Раза в три меньше стало запахов. Дальше будем тоже работать с Печатниками, улучшать их работу. Помните, рядом с Печатниками свалка была огромная, сейчас там картодром, парк и так далее", - добавил Собянин.

Самый тяжелый объект расположен в Капотне.

"Все последние 10 лет идет координатная реконструкция, уже прошло три этапа, сейчас окончательный четвертый этап. Сегодня в Москву-реку они вообще ничего не сбрасывают, то есть замкнутый цикл. Все те страшные хранилища мазута, все убрано оттуда. Вся земля рекультивирована полностью. Там осталось буквально года два-три, может быть, вообще максимум реконструируем. Будет завод, и он будет круче, чем завод, который находится в городской черте Вены. Мы следим, чтобы компания довела до ума этот проект", - резюмировал градоначальник.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"