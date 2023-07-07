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Взрыв прогремел на заводе "Промсинтез" в Самарской области

12:44
  • пятница
  • 07 июля 2023

Погибли шесть человек

В Самарской области шесть человек погибли при взрыве на заводе "Промсинтез".

Инцидент произошел в городе Чапаевске во время демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ около 11 часов утра.

По последним данным, погибли шесть человек, двое пострадали, сообщили РИА "Новости" в экстренных службах. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, трубы, которые стояли на заводе, ранее использовались на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Не исключено, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ.

"Виновные ответят за смерть людей по всей строгости закона", - написал он.

Завод "Промсинтез" является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.

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