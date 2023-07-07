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Будущие контрактники рассказали о желании пойти на службу для защиты Родины

12:43
  • пятница
  • 07 июля 2023

У многих в зоне СВО уже находятся друзья

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу, рассказали о своей мотивации.

"Я хочу помогать стране, защищать Родину. Мои друзья уже есть в зоне СВО, они не один раз уже, кто два раза ходил, кто три", - рассказал один из пришедших.

Другой будущий контрактник рассказал о том, что нужен в зоне СВО из-за своего опыта.

"Я специалист по уничтожению морского и воздушного десанта", - рассказал он.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также с 4 апреля работает чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

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