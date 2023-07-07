Кремль не исключил контакта с Эрдоганом после его разговора с Зеленским

Время и место пока не назначены

В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры президента Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Нам будет интересно узнать, о чем будет речь между господином Эрдоганом и Зеленским. Это важно", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле не исключили, что в скором времени состоятся переговоры российского лидера Владимира Путина и Эрдогана. Время и место пока не назначены, передает "Интерфакс".

"Как только сроки таких контактов и даты будут определены, мы вас проинформируем", - сообщил он.

Москва дорожит конструктивными и партнерскими отношениями с Анкарой, подчеркнул Песков.

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