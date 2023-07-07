Киеву не стоит ожидать многого

Не стоит ожидать от участников саммита НАТО в Вильнюсе выполнения обещаний об увеличении военной и финансовой помощи для нужд Украины. Об этом заявил бывший глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский.

"Мероприятие будет наполнено обещаниями, из которых мало что сбудется", - заявил Ващиковский, его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что украинским властям не стоит ожидать от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе многого, поскольку часть стран, участвующих в мероприятии, предпочитают дистанцироваться от мирного урегулирования ситуации на Украине.

Ранее посол России Анатолий Антонов заявил, что украинские власти планируют создать предлог для ввода войск НАТО на территорию Украины. По его словам, часть украинской политической элиты видит выгоду в переходе от локального к глобальному конфликту.

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