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Москвичей предупредили о грозе с градом в пятницу

14:52
  • пятница
  • 07 июля 2023

Ветер разовьет скорость до 20 метров в секунду

Ливень, град, гроза и шквалистый ветер - Москва вот-вот окажется во власти стихии. В столице из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.

До конца дня в городе может выпасть более 25 миллиметров осадков. Ветер разовьет скорость до 20 метров в секунду. А ведь ещё накануне столицу раскаляло солнце! Такие резкие перемены погоды вполне объяснимы: на смену тёплому циклону с Азорских островов идет его соперник с Атлантики.

Коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. Впрочем, дождливое настроение у погоды сменится солнечным уже в это воскресенье. И изнуряющей духоты точно не будет.

"В начале следующей недели в Москве и области установится, можно сказать, прохладная погода. Дневная температура: 16-21 градус. Возможны кратковременные дожди в отдельных районах. Ну, а во второй половине недели температура пойдет на повышение. И с четверга до следующих выходных днем будет 20-25 градусов, местами возможен кратковременный дождь", - рассказала Людмила Паршина, ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России.

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