В результата пожара в бизнес-центре в Москве погибла женщина

Огонь вспыхнул на втором этаже здания

В четверг вечером в бизнес-центре на 3-ей улице Ямского поля в Москве произошел пожар, сообщает "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул на втором этаже. Из окон начал валить чёрный дым. С верхних этажей несколько человек просили о помощи, так как не могли выбраться самостоятельно. Эвакуироваться им помогали спасатели с помощью автолестниц.

Угарным газом отправились два человека, они были госпитализированы, позже пострадавшая женщина скончалась.

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