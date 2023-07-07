ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В результата пожара в бизнес-центре в Москве погибла женщина

15:01
  • пятница
  • 07 июля 2023

Огонь вспыхнул на втором этаже здания

В четверг вечером в бизнес-центре на 3-ей улице Ямского поля в Москве произошел пожар, сообщает "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул на втором этаже. Из окон начал валить чёрный дым. С верхних этажей несколько человек просили о помощи, так как не могли выбраться самостоятельно. Эвакуироваться им помогали спасатели с помощью автолестниц.

Угарным газом отправились два человека, они были госпитализированы, позже пострадавшая женщина скончалась.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожарно-спасательные подразделения у бизнес-центра, где произошло возгорание
Пожарно-спасательные подразделения у бизнес-центра, где произошло возгорание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.