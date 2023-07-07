В результата пожара в бизнес-центре в Москве погибла женщина

Огонь вспыхнул на втором этаже здания
В четверг вечером в бизнес-центре на 3-ей улице Ямского поля в Москве произошел пожар, сообщает "ТВ Центр".
Огонь вспыхнул на втором этаже. Из окон начал валить чёрный дым. С верхних этажей несколько человек просили о помощи, так как не могли выбраться самостоятельно. Эвакуироваться им помогали спасатели с помощью автолестниц.
Угарным газом отправились два человека, они были госпитализированы, позже пострадавшая женщина скончалась.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"