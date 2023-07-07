Шесть полос: в Москве возводят дублер юго-западной и южной частей МКАДа

Несколько участков уже открыты, совсем скоро будет запущена четвертая очередь

Бульдозеры, экскаваторы, грузовики и сотни рабочих. Им не помеха ни проливной дождь, ни палящее солнце. Где-то уже укладывают асфальт. На другом отрезке грунт еще пока только выравнивают. Построить предстоит 28 километров дорог - от ТПУ "Столбово" до улицы Поляны. А еще - три эстакады, каждая длинной почти километр. Не забыли и о пешеходах.

"Предусмотрено строительство двух надземных пешеходных переходов. Мы сейчас с вами находимся на одном из них. Здесь выполнены монолитные работы в полном объеме. Ведутся работы по монтажу металлоконструкций и остеклению переходных переходов", - рассказал Артур Григорян, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Проект так и назвали – "сияющий". На солнце облицовка будет переливаться всеми цветами радуги. Объекты, кстати, сдают поэтапно. В начале года, например, открыли движение по одному из путепроводов. Что уже существенно разгрузило движение.

Новая Москва динамично-развивается. И транспортная доступность в этом играет особую роль

"Эта дорога строится параллельно со строительством Сокольнической линии московского метрополитена. Строится станция "Потапово" новая. Соответственно, людям, которые в ближайших районах проживают, будет удобнее доехать до станции. Оставить машину на перехватывающих парковках и добираться дальше в город", - указал Глеб Чернаков, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Это лишь один из участков масштабного дорожного проекта – трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Для удобства строительства ее разделили на пять отрезков. Три из которых уже ввели в эксплуатацию, соединив Боровское, Киевское и Калужское шоссе. На очереди - Варшавское. Но для этого необходимо достроить еще два участка.

"Всю трассу мы планируем по поручению мэра ввести в эксплуатацию в 2026 году. Мы, по сути, получим продолжение МСД. Дублер МКАДа на юге или на юго-западе Москвы", - объяснил Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы.

Водителям больше не придется выезжать на кольцевую автодорогу. А в пути получится сэкономить до 40 минут.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"