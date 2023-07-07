Еще один представитель партии подал документы для участия в выборах мэра Москвы

Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия - За правду"
Сегодня еще один представитель политической партии подал в Мосгоризбирком необходимые документы для регистрации кандидатов на должность мэра Москвы, передает "ТВ Центр".
Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия - За правду" предоставил в избирательную комиссию подписи 112 депутатов муниципалитетов столицы из 110 необходимых, а также другие документы.
После проверки будет принято решение о регистрации кандидата и выдано удостоверение.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"