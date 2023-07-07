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Еще один представитель партии подал документы для участия в выборах мэра Москвы

15:03
  • пятница
  • 07 июля 2023

Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия - За правду"

Сегодня еще один представитель политической партии подал в Мосгоризбирком необходимые документы для регистрации кандидатов на должность мэра Москвы, передает "ТВ Центр".

Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия - За правду" предоставил в избирательную комиссию подписи 112 депутатов муниципалитетов столицы из 110 необходимых, а также другие документы.

После проверки будет принято решение о регистрации кандидата и выдано удостоверение.

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