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В столице открылся первый Фестиваль национальных пород лошадей

15:09
  • пятница
  • 07 июля 2023

Лучших представителей скакунов можно будет увидеть в городских парках в течение месяца

В "Сокольниках" - топот копыт. В парке принимают не просто дорогих гостей, а важных участников фестиваля. Каждый из них - сплошное совершенство: и хвост, и грива. И добрые глаза!

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Первый в истории Фестиваль национальных пород лошадей посвящен конному достоянию России. Длиться он будет долго - до 6 августа, площадками станут лучшие парки столицы.

"Даже я, человек, который с 1986 года находится с лошадьми, с трепетом в душе смотрел на выводку этих прекрасных лошадей. Я могу представить, что будет у москвичей и гостей столицы, которые будут этих лошадей видеть впервые", - отметил Борис Петров, генеральный директор Кремлевской школы верховой езды.

Все желающие смогут абсолютно бесплатно познакомиться с 13 представителями пород лошадей из разных уголков России. Этого жеребца (см. видео) зовут - Алан. Он родился в горах Карачаево-Черкесии. Душевное равновесие здесь действительно достигается моментально. Потому что общение максимально близкое.

Каждый из участников фестиваля является победителем Всероссийского конкурса красоты среди национальных пород.

"В течение полутора месяцев нам присылали фотографии, нам присылали видеозаписи со своими лошадьми. И достаточно серьезное жюри отбирало самых-самых", - рассказала Елена Максимова, руководитель отдела по связям с общественностью Кремлёвской школы верховой езды.

В Сокольниках фестиваль будет проходить до воскресенья. Программа - насыщенная. Прогулки по конюшням, захватывающие истории от экскурсоводов, театрализованная выводка на манеже, танцевальная программа. Впервые пройдут соревнования по хоббихорсингу. Выглядит это как всем с детства знакомые скачки на палках с игрушечной головой лошади, а на самом деле - настоящий спорт со своими правилами.

Обещают еще и весьма творческое действо - раскрашивание Большого коня. Поучаствовать может каждый. Главное - прийти. А уж как - рысью или галопом - не имеет значения. 

 Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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