В МХТ представили спектакль о "ботанических девушках"

Постановка создана по рассказам Эдуарда Кочергина

В МХТ представили новый спектакль о жизни дам полусвета послевоенного Ленинграда - "Жизель Ботаническая", передает "ТВ Центр".

Постановка создана по рассказам Эдуарда Кочергина, главного художника БДТ. На сцене оживает история о легендарных "ботанических девушках", которые торговали собой у ленинградского Ботанического сада.

В основе - реальные события и жизненные коллизии. Несмотря на подчас драматические ситуации, спектакль получился легким и жизнеутверждающим, а юмор автора позволяет на многое посмотреть под непривычным углом.

"Мы свою жизнь уже не поменяем, не проживем, но если мы что-то можем сделать хорошее для другого человека, для кого-то рядом - вложиться и помочь. Это какой-то урок всем нам", - отметил режиссер Никита Кобелев.

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