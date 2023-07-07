В Бурятии продолжаются поиски пропавших туристов

Путешественники сплавлялись по реке Снежной на катамаранах

В Бурятии продолжаются поиски двух туристов из группы, пропавшей накануне, сообщает "ТВ Центр".

Путешественники сплавлялись по реке Снежной на катамаранах. Во время прохода одного из участков плавательное средство перевернулось, и люди оказались в воде. Троим удалось выбраться самостоятельно, остальных унесло дальше по течению.

Сегодня утром к спасательной операции подключился вертолёт Ми-8. С его помощью нашли и эвакуировали еще двоих туристов. Как сообщили в МЧС, участники группы были зарегистрированы.

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